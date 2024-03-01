صيحة في وجه الحكم تقصي روبليف من نصف نهائي" تنس دبي" (فيديو)

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير دينيس مالاري

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أقصي الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالميا، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، من نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارج عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة مع الحكم الرئيسي وحكم الخط تم إقصاء روبيلف من المباراة وبذلك يتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7-6 بشوط كسر التعادل 7-4، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7-6 وبشوط كسر التعادل 7-5.

اللقطة التي تسببت في طرد روبليف من نصف نهائي" تنس دبي"#البيان_الرياضيhttps://t.co/A2f4QNMO6x pic.twitter.com/fCsWelGPkY — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 1, 2024

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