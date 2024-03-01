الإماراتيان فهد البلوشي وسلطان النعيمي في المنافسات ..النخبة في انطلاقة «النجوم العربية الصاعدة 3» للملاكمة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف حلبة مضمار«ياس لينكس أبوظبي» غداً السبت منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة» للملاكمة بمشاركة نخبة من أفضل الملاكمين العرب والعالميين، ضمن سلسلة النزالات القتالية الأولى من نوعها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه إم صديقي سبورتس».

وتُعَد سلسلة نزالات «النجوم العربية الصاعدة» منصة لإبراز أفضل المواهب العربية في الملاكمة، واستقطبت النسختان السابقتان من السلسلة، العديد من الواعدين.

ومن المُنتظر أن يشهد النزال الرئيسي العديد من المواجهات الساخنة، ويعد نزال المغربي جواد بالمهدي والنجم الغاني، ألفريد لامبتي، الذي لم يهزم على الإطلاق في مسيرته الاحترافية أبرز المواجهات، وفاز بالمهدي في 19 نزالاً من أصل 20 نزالاً خاضها منذ بدء مسيرته كملاكم محترف، منها 3 نزالات حسمها بالضربة القاضية.

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد المواجهات التي حسمها لامبتي بالضربة القاضية 9 مواجهات من أصل 13 نزالاً خاضها كمحترف وفاز بها جميعاً.

مشاركة إماراتية

وتشهد جولة النزال الرئيسي مواجهة بين الملاكم الإماراتي الذي لم يخسر، سلطان النعيمي، (خاض 10 نزالات وفاز بها، منها 6 نزالات حسمها بالضربة القاضية)، والفنزويلي الخطير إيلوي كاناريو، الذي خاض 17 نزالاً فاز في 14 منها، وحسم 11 نزالاً منها بالضربة القاضية.

ويترقب الكثيرون مواجهة إماراتية فنزويلية قوية، ضمن الجولة الثامنة من النزال الرئيسي، بين الملاكم الإماراتي، فهد البلوشي، الفائز في 13 نزالاً من أصل 14، منها 3 نزالات حسمهما بالضربة القاضية، والملاكم الفنزويلي، أندرياس جارسيا، الفائز في 14 نزالاً من أصل 22 خاضها، منها 11 نزالاً حسمهما بالضربة القاضية.

ويُعد البلوشي الملاكم الإماراتي الأكثر خبرة، بفضل خوضه عدداً قياسياً من النزالات كملاكم محترف، بلغ «14 نزالاً».



استقطاب

وقال أحمد عبد المجيد صديقي منظم الحدث، ومؤسس «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: نركز على استقطاب المواهب من كافة الدول العربية، وكان النمو الذي حققته «النجوم العربية الصاعدة» أسرع مما توقعنا، وأعتقد أننا لو واصلنا تحقيق التقدم فيمكن أن نشهد في غضون فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام ملاكماً عربياً يخرج من منطقتنا ليفوز ببطولة كبيرة.

وتطرق صديقي إلى مشاركة الإماراتيين فهد البلوشي وسلطان النعيمي في البطولة، وقال: نفخر بخوض البلوشي والنعيمي خاضا مسيرتهما كملاكمَين محترفَين في الإمارات ولم يخرجا منها وهما قادران على إثبات موهبتهما خلال الحدث الكبير.

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