بداية مثيرة لـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جاءت منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر»، التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مثيرة وقوية، ما يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت إليه البطولة بعد 4 سنوات من إطلاقها.

وقامت اللجنة المنظمة بنقل منافسات البطولة من حديقة زعبيل إلى نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب» بالليسيلي طريق دبي العين، لأسباب تنظيمية.

وحضر منافسات اليوم الافتتاحي، غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد اللوجستي والبطل العالمي طارق السعدي مدير البطولة ومحمد نور حكيمي رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية وادموند سي اس المستشار الفني للاتحاد الآسيوي.

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وأبدى الهاجري سعادته البالغة بحضوره الجولة الافتتاحية ومتابعة العروض التي قدمها الطيارون العالميون والتي أكدت قدرتهم على التفوق والإبداع في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً في الفترة الأخيرة، كما أثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي وعبد الله ريس وثامر الشامسي في الجولة الأولى، داعياً شبابنا لممارسة مثل هذه الرياضات التي تعتمد على التفوق الذهني والعلمي والإبداع الفكري، مؤكداً أنه على ثقة أن الرياضيين الإماراتيين لا يدخرون جهداً من أجل رفع اسم وعلم وطننا الغالي في كافة البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يرسخ السمعة والمكانة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات عالمياً خاصةً على الصعيد الرياضي وبما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

ووجه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لجهوده المبذولة والحثيثة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها بامتياز سعياً لنشر ثقافة اللعبة بالإمارات والمنطقة.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات ساخنة بين أبطال العالم وخاصة الإيطالي ميركو حامل اللقب والأمريكي نيكولاس ماكسويل بطل النسخة الثانية، كما سجلت الجولة الافتتاحية تألق الثلاثي الإماراتي المشارك وقدموا عروضاً نالت إعجاب الحضور، وتقام اليوم جولة التحكم اللاسلكي الممزوج بالموسيقى ليتأهل الأوائل حسب مجموع النقاط في الجولتين إلى الجولة الثالثة إلى الجولة الختامية المقررة غداً.

وأكد طارق السعدي مدير البطولة أن كل طيار يحصل على 3 دقائق في كل جولة لتقديم عرضه الجوي بالتحكم في الطائرة من خلال حركات طولية وعرضية وإكروباتية صعوداً وهبوطاً وبشكل دائري ويمنح لكل حركة درجة معينة من اللجنة لتحديد مهارة الطيارين ومن ثم ترتيبهم للتأهل للنهائي.

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