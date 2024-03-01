أحتضنها مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة..ختام ناجح وكبير للنسخة الثالثة للبطولة المدرسية لألعاب القوى

المصدر: الشارقة - البيان

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بنجاح كبير اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، واتحاد الإمارات لألعاب القوى،النسخة الثالثة من البطولة المدرسية لألعاب القوى التي نظمتها بمركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح الذي تم افتتاحه رسمياً قبل يوم من بدء منافسات البطولة من قبل قرينة صاحب السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وشهدت مشاركة 460 طالبة مثلن المدارس الحكومية والخاصة بالشارقة ، شاركن جميعاً بهدف اكتشاف مهاراتهن وعمل القياسات والاختبارات البدنية قبل بدء المنافسات وإضافتها ضمن قاعدة البيانات.

جرت مسابقات البطولة في الجري لمسافة 60م و150م و300م، والوثب الطويل، ودفع الجلة 2 كغ، تحت أشراف الكوادر الفنية بالمؤسسة، وإدارة حكام معتمدين من قبل اتحاد ألعاب القوى ، واختتمت فعاليات البطولة بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل سباق من قبل سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تابعت كافة المنافسات عن قرب، بجانب مسؤولي المؤسسة ، وممثلي الجهات المتعاونة

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تشجيعية للفائزات وللمدربة الخاصة بكل فائزة “من مدرسات التربية الرياضية” كما تم تقسيم المشاركات في النسخة الثالثة إلى 3 فئات عمرية الأولى من 9 وحتى 10 سنوات، والثانية من 11 وحتى 12سنة، والثالثة من 13 وحتى14 سنة.

وتعتبر البطولة إحدى المبادرات المدروسة للمؤسسة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الرياضية في الشارقة حيث تم استهداف محددات مشاريع التحديث والتطوير ومنها ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية الأولمبية كرياضة ألعاب القوى والاستفادة من النهج العلمي لتنفيذ القياسات والاختبارات البدنية ومقارنة النتائج وفق المقاييس الدولية التي تعتبر من أهم أسس اختيار اللاعبات المميزات القادرات على تحقيق أفضل النتائج في كافة المشاركات الرسمية محلياً ودولياً والتي يقوم بها خبراء ومسؤولي القياسات الفسيولوجية بالمركز العلمي التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تستهدف البطولة تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعزيز منظومة رياضة المرأة من خلال زيادةعدد الممارسات انطلاقاً من المدارس واكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الرياضات الأولمبية، وإرساء شراكة فاعلة بين النادي والمدرسة، بجانب إجراء القياسات والفحوصات الفسيولوجية على الفتيات دعما لعملية استكشاف المواهب.

من جانبها أشادت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنجاح الكبير للنسخة الثالثة من بطولة العاب القوى المدرسية، وبالدور المهم الذي قام به قسم التخطيط والمتابعة الفنية في المؤسسة برئاسة سليم السعيدي الذي ساهم بخبرته في الوصول إلى النتائج المرجوة من وراء تنظيم سلسلة بطولات ألعاب القوى المدرسية التي نظمتها المؤسسة.

وقالت: التظاهرة ضمت 460 طالبة أكدن استعدادهن ليكن بطلات واعدات في المستقبل القريب، وهو رقم يعكس حجم الإقبال وحماس الطالبات وتعاون المدارس والشركاء.

واعتبرت نجاحها إضافة لنجاح النسختين السابقتين، خاصة وانها نظمت بعد يوم واحد من افتتاح مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقالت: كانت فرحتنا كبيرة بالبطولة وبنتائجها، وبفرحة جميع المشاركات اللاتي شاركن في الحدث وحققن أفضل النتائج، وأشارت ان نتائج النسخة الثالثة شهدت تحقيق نتائج وأرقام أفضل من أرقام النسختين السابقتين، وهذا يجعلنا أكثر تفاءلا بالعناصر التي من المقرر أن يتم ضمها إلى فريق ألعاب القوى بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وحرصت المحمود على توجيه الشكر الجزيل إلى الشركاء ممثلي مؤسسة التعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص واتحاد الإمارات لألعاب القوى، ولفريق العمل بالمؤسسة لجهودهم المخلصة التي كانت وراء النجاح الذي تحقق.

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