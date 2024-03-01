القانون بطلاً لدوري الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تُوج فريق كلية القانون بلقب النسخة 15 لدورة الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة لكرة القدم.

وتمكن فريق كلية القانون من نيل المركز الأول عن جدارة واستحقاق بفضل أداء لاعبيه المتميز وحصولهم على العلامة الكاملة، فيما جاء فريق الإنسانيات والعلوم في المركز الثاني. وضمن الجوائز الفردية نال الكابتن سيف عبيد الزعابي من فريق الإنسانيات والعلوم جائزة أفضل لاعب، ونال زميله في الفريق عبدالله سعيد العطر جائزة الهداف. وحصل عيسى عيد على جائزة أحسن حارس مرمى.

وقام الدكتور سامح خميس، مدير القبول والتسجيل، والدكتور عيسى الربضي، عميد كلية القانون، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الدكتور محمد حسن من كلية القانون والدكتور السيد عبدالرحمن، مشرف فريق كلية الإنسانيات والعلوم، والدكتور أمين دهمش، مشرف فريق كلية القانون، والدكتور خالد خلف من الإنسانيات والعلوم، والدكتور حازم الدباس من كلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب. وشمل التكريم أيضاً طاقم التحكيم بقيادة هشام بلل والمعلق محمد صالح الشرقي، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأعرب البروفيسور علي أبو النور، مدير الجامعة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 15 من البطولة لافتاً إلى ما تظهره من مواهب كروية، مؤكداً استمرار دعم النشاط الرياضي في الجامعة وتعزيز روح المنافسة بين الطلاب وذلك لتعزيز قاعدة العقل السليم في الجسم السليم.

من جهته، شكر رمزي غنيم، المشرف الرياضي، إدارة الجامعة واللجنة المنظمة على نجاح البطولة وأشاد بكل من ساهم وشارك في تحقيق نجاح الدوري وإظهاره بالمظهر اللائق بالجامعة.

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