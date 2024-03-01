وفاة متسابق الدراجات الإسباني بوخالتي عن 18 عامًا

المصدر: وكالات

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قال فريق بالبيردي المنافس في سباقات الدراجات الليلة الماضية إن متسابقه الإسباني الشاب خوان بوخالتي توفي في حادث سير مروع عن 18 عاما.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن الحادث وقع بالقرب من إسكومبريراس في قرطاجنة بينما كان المتسابق الشاب يتدرب.

وتحقق السلطات حاليا في أسباب وملابسات الحادث.

وقال الفريق في تغريدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن والآسي يؤسفنا أن نؤكد وفاة زميلنا في الفريق خوان بوخالتي."

وأضاف الفريق "ابتسامة خوان وسعادته وحبه للحياة وسباقات الدراجات ستبقى حاضرة في قلوبنا دوما. قلوبنا مع أسرتك وأصدقائك وفريقك. فلترقد بسلام يا خوان."

وقال اتحاد الدراجات في منطقة مرسية "علينا الإشارة إلى وفاة خوان بوخالتي مارتينيز عضو فريق الدراجات في مرسية في حادث. أسرة الدراجات الكبيرة ستفتقدك...

"خوان كان عضوا في فريق الدراجات الوطني لمرسية وكان ضمن الفريق الذي توج ببطولة إسبانيا للناشئين في قرطاجنة."

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