خميس يستهل مشوار «فزاع لرفعات القوة» الاثنين

المصدر: دبي - البيان

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يظهر بطلنا البارالمبي محمد خميس يوم الاثنين المقبل في منافسات وزن 88 كلغ في «النسخة الثالثة عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم دبي 2024» التي انطلقت أمس بعد غياب 958 يوماً من المنافسات، حيث كانت آخر مشاركة في هذا الوزن في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بطوكيو. وكان آخر إنجاز بارالمبي قد حققه خميس في وزن 88 كلغ خلال مشاركته في دورة «ريو 2026» والتي حصل فيها على الميدالية الذهبية.

وخضع بطلنا البارالمبي خلال الفترة الماضية لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف مدربه المغربي تيتو قاسم من أجل أن تحقق مشاركة اللاعب كل الأهداف المنشودة في وجود الأبطال النخبة، حيث يتسابق اللاعبون من أجل حجز مقاعدهم مع الثمانية الكبار المتأهلين إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وخصوصاً أن استعدادات خميس قد بلغت ذروتها من أجل عدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها مع زملائه «أصحاب الهمم» وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخصوصاً إن الإرادة سمة بارزة في «أصحاب الهمم» والتي مثلت مصدر فخر واعتزاز لكل منتسب لهذه الفئة، والتي أشاعت البهجة والسعادة في قلوبهم لتتحدث هذه النجاحات عن نفسها، وبالتالي ضاعفت من مسؤوليتهم لتكرار المشهد خلال مسيرتهم الحياتية بـ «قصص ملهمة» منهم محمد خميس الذي ظل يكرر سيناريو النجاح خلال مشاركاته المحلية والقارية والدولية في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة.

وتشهد البطولة المشاركة الأولى لبطلتنا فاطمة البلوشي التي تخوض تجربة جديدة في لعبة رفعات القوة بعد الفروسية برسم خريطة طريق جديدة، وخصوصاً أنها تعشق التحدي من أجل تحقيق ما تصبو إليه في رفعات القوة.

وأشارت البلوشي إلى أنها على قدر التحدي من أجل أن تحقق مشاركتها في رفعات القوة الهدف المنشود بـ «قوة الإرادة» وفق النهج المرسوم، مبينة سعيها الحثيث من أجل تحقيق ما تصبو إليه.

وقالت: إن رياضة «أصحاب الهمم» على الطريق الصحيح بدعم واهتمام القيادة الرشيدة من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم على الصعد كافة، وخصوصاً أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية.

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