وضع اللمسات النهائية لأسبوع النزال الإماراتي في البرازيل

المصدر: كامبوريو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل الاستعدادات والتحضيرات على أعلى المستويات لإطلاق أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل، الذي تنظمه شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

وأكدت الجهة المنظمة التزامها بأعلى معايير التميز والجودة في تنظيم أسبوع النزال، حيث يشهد جمهور وعشاق الرياضات القتالية بعد أيام قليلة إطلاق بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3)، والنسخة الـ48 من بطولة «محاربي الإمارات».

وتسابق نخبة الرياضيين للتسجيل في البطولات الثلاث.

وشارك الأبطال أول من أمس في يوم التدريب المفتوح، ما منح الجمهور فرصة مشاهدة تدريباتهم وتحضيراتهم للبطولات، كما تم افتتاح فرع لأكاديمية أدما في البرازيل، والتي استضافت تدريبات الرياضيين. وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): «يشير إطلاق ثلاث بطولات كبيرة في أسبوع واحد إلى قدرة أبوظبي الهائلة على تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، ويعكس استعدادها للذهاب بعيداً في تعزيز الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، والاحتفاء بالقيم الرفيعة والروح الرياضية التي تمثلها».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز