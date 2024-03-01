3 مباريات لمنتخبنا في بطولة «طشقند غراند سلام» للجودو

المصدر: طشقند - البيان

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يخوض منتخبنا الوطني للجودو اليوم بقاعة (هوموا أرينا) في العاصمة الأوزبكية طشقند 3 مباريات في افتتاح بطولة طشقند غراند سلام الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وتختتم بعد غد ، بمشاركة 495 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، من بينها 6 دول عربية هي منتخبات الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، المغرب ولبنان.. وتأتي الجولة الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس في مدينة طشقند عبر تقنية الفيديو، وتبلغ قيمة جوائز البطولة النقدية 154 ألف يورو.

وتشهد جولة اليوم لفئة الوزن الخفيف للجنسين مشاركة 172 لاعباً ولاعبة من بينهم لاعبنا نارمند بيان المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم الذي يواجه بطل كازاخستان راخميتكالي جاناريس، وتقابل لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم لاعبة فريق الرياضيين المحايدين المخضرمة انيلوفيتش كسينيا، بينما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم مع الأوزبكية ارماغانبيتوفا نيلوفار.

وتشهد منافسات يوم غد لفئة الخفيف المتوسط ظهور كل من اللاعب كريم عبد اللطيف المشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم.

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