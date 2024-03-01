كأس دبي للقارات للناشئين تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم في مضمار جبل علي للرماية، النسخة السابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً، في مقدمتها ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيغو وتشيلسي، بالإضافة إلى 10 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقين لفرسان إسبانيا.

مؤتمر

وأعلن مجلس دبي الرياضي في مؤتمر صحافي تفاصيل البطولة التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم.

حضر المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس وتحدث خلاله أحمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والنجم الهولندي إدغار ديفيدز، وميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

مجموعات

يشارك في البطولة 24 فريقاً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات وتضم المجموعة الأولى تشيلسي الانجليزي، زد المصري، الفتح السعودي، وحتا الإماراتي، والثانية كلاً من سيلتا فيغو الإسباني، بافوس القبرصي، وفريقي الجزيرة، وفرسان إسبانيا (ب) الإماراتي، والثالثة ريال مدريد الإسباني، وسيسكا موسكو الروسي، وبيراميدز المصري، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتضم المجموعة الرابعة برشلونة الإسباني، وجامعة كرايوفا الروماني، والشارقة والوصل الإماراتيين، والخامسة بايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي، والنصر والوحدة الإماراتيين، والسادسة ميلان الإيطالي، وستوميل أولزتين البولندي، وفريقي فرسان إسبانيا والإماراتي الإماراتيين.

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