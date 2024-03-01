مدفيديف إلى المربع الذهبي لـ «تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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واصل الروسي دانيال مدفيديف، المصنف الرابع عالمياً، زحفه نحو الاحتفاظ بلقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، بتأهله للمربع الذهبي على حساب الإسباني إليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 24 في المباراة التي جمعتهما أمس وحسمها مدفيديف بمجموعتين دون رد 6 ـ 2 و6 ـ 3.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف خامساً عالمياً، وصيف النسخة الماضية إلى الدورنفسه، مستفيداً من انسحاب منافسه الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 33 عالمياً من المجموعة الثانية للإصابة، وفاز روبليف بالمجموعة الأولى 6 ـ 4 وتقدم في المجموعة الثانية 4 ـ 3 قبل أن ينسحب كوردا.

ويلتقي روبليف بطل نسخة 2022، اليوم، مع الكازخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 والذي بلغ المربع الذهبي بسيناريو مشابه، حيث أعلن منافسه التشيكي جيري ليتشكا المصنف 36 الانسحاب يالمجموعة الثانية بسبب الإصابة أيضاً.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها روبليف نصف نهائي البطولة، والمرة الثانية التي يصل فيها إلى نصف نهائي إحدى الدورات هذا الموسم منذ مشاركته في دورة هونغ كونغ.

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