كوينتيرو بطل المرحلة الثالثة من «رالي أبوظبي الصحراوي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز الأمريكي كوينتيرو بالمرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ33 «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي» في 3:38:45 ساعات، منتزعاً صدارة الترتيب العام من القطري ناصر العطية بإجمالي زمن 10:44:01 ساعات.

وتراجع العطية إلى المركز الثاني بعد أن جاء خامساً في ترتيب المرحلة.

وفي فئة السيارات «شالنجر»، فازت الإسبانية غوتيريز هيريرو، بالمرحلة بزمن 03:47:50 ساعات، وحل ثانياً الليتواني باتشيوسكا. وفي فئة السيارات «إس إس في»، فاز السعودي ياسر سعيدان تقديم بالمرحلة بزمن وقدره 03:58:17 ساعات.

وانفرد عبدالعزيز أهلي، بصدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية الكواد بزمن 12:42:18 ساعة مبتعداً عن أقرب منافسيه بأكثر من 6 ساعات، وفاز البولندي دابرويسكي بفئة الدراجات النارية (رالي 2) بالمرحلة الثالثة، وجاء ثانياً الفرنسي ليبان، وثالثاً التشيكي برابك. وأشاد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالعمل الاحترافي للجنة المنظمة للرالي في تقديم نسخة استثنائية من الحدث.

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