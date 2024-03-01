أبناء الإمارات يتألقون في افتتاح «خليجية الغولف»

المصدر: متابعة – فائز بحبوح

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حقق منتخبنا الشاب المركز الأول ومنتخبنا الوطني للرجال المركز الثاني في الجولة الأولى لبطولة الخليج الـ26 للرجال والـ15 للشباب للغولف، التي تحتضنها دولة قطر.

وجاء تصدر شباب الإمارات المكون من ريان أحمد، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي، بالجولة الأولى للبطولة بمجموع 154 ضربة، وحل ثانياً المنتخب العماني بمجموع 168 ضربة.

وفي منافسات الفردي، حل ريان أحمد بالمركز الأول بمجموع 75 ضربة، وحل وصيفاً العماني أيمن البوسعيدي بمجموع 76 ضربة، ولاعبنا محمد سكيك ثالثاً بمجموع 79 ضربة، وزميله راشد الجسمي رابعاً بمجموع 82 ضربة.

وجاء منتخبنا الوطني بالمركز الثاني بمنافسات الرجال، وحل المنتخب البحريني بالمركز الأول.

وعلى مستوى منافسات الفردي، تصدر القطريان علي الشهراني، وصالح الكعبي، 76 ضربة لكل منهما، وحل لاعبنا توماس نسبت رابعاً بمجموع 78 ضربة، وتلاه أحمد سكيك سابعاً بمجموع 80 ضربة.

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