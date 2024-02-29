القافلة الرياضية لشرطة دبي تشارك في القمة الشرطية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بجناح خاص في القمة الشرطية العالمية، بنسختها الثالثة، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة الممتدة بين 5 وحتى 7 من مارس الجاري.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على التزام شرطة دبي بتطوير استراتيجيات ريادية ومتقدمة، لتحقيق التواصل الفعال والبناء بين مختلف الجهات بشأن المجال الرياضي.

وأكدت الدكتورة المطروشي أن وجود مجلس الرياضيين في هذا الحدث الدولي يعكس الالتزام بالجمع بين الرياضة والأمان بشكل إبداعي وفعال، كما ستقدم فرصة فريدة لعرض أفضل الممارسات الرياضية في شرطة دبي، بالإضافة إلى الإنجازات الرياضية، التي حققت أرقاماً قياسية عالمية، إلى جانب عرض اختراع رياضي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال رياضة الفروسية.

وأضافت «نتطلع إلى تعزيز التفاعل بين المجتمع وقوات الشرطة من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي، ونعتقد أن الرياضة تشكل جسراً قوياً لتحقيق التواصل الفعال، وتعزيز السلامة والأمان في المجتمع».

وستعرض القافلة أفضل الممارسات الرياضية في شرطة دبي سواء في رياضة الدراجات الهوائية والرماية والفروسية والموانع والصالات الرياضية والرياضات البحرية والإنجازات التي تحققت.

كما تتيح قافلة الرياضيين فرصة لممارسة الرياضة يومياً في «سيتي ووك» للمشي، وفي ميدان الروية لممارسة رياضة الرماية، وفي «كايت بيتش» لركوب الدراجات الهوائية.

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