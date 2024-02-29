انطلاق فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سالم يوسف القصير، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع في جزيرة النور بالشارقة، فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع بدورته الخامسة عشرة، بحضور عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد العامري نائب رئيس اللجنة التنظيمية، وعبد العزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأحمد العبدولي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة ويستمر المهرجان حتى 2 مارس تحت شعار الرياضة في أحضان الطبيعة.

وأشار سعيد العاجل إلى دور المهرجان في تعزيز التواصل والتعاون بين دول الخليج وتجسيد روح الأخوة والوحدة، وقال: نحن سعداء بإقامة فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع في نسخته الجديدة، وكلنا ثقة أنه سيكون مهرجاناً مميزاً ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تنويع الأنشطة وتعزيز البرامج لتشمل مجموعة متنوعة من الزيارات إلى المواقع الطبيعية الجاذبة في الشارقة بهدف تعزيز التواصل بين الأشقاء والرياضيين في الخليج واكتشاف المواهب وتبادل الخبرات.

واستعرضت خلود الجنيبي، شعار المهرجان وتحدثت عن تجسيده لقيم الوحدة من خلال الرياضة، مشيرة إلى أن شعار البطولة جاء تعبيراً عن إيماننا الراسخ بأهمية الطبيعة في حياة الإنسان وارتباطه الوثيق بالبيئة، وتأكيداً على دور الرياضة والرياضيين في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز القيم النبيلة من خلال دورهم كسفراء حقيقيين لهذه القيم، كما يجسد قيم الوحدة من خلال الرياضة ويمثل الشمولية والتنوع والمشاركة المجتمعية بكل روح رياضية.

وكرم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع الوفود المشاركة في المهرجان والشريك الداعم للمهرجان، الهيئة العامة للرياضة.

ويتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الألعاب التي تستهدف الجنسين من الفئات العمرية بين 18-40 سنة،وتشمل كرة القدم، وكرة السلة، والتنس، والسباحة، والجمباز، والمغامرات الصحراوية وغير ذلك من الألعاب التي تستهدف الجنسين من الفئات العمرية بين 18-40 سنة، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض الفنية والفعاليات الثقافية التي تعكس التراث والثقافة الخليجية.

وشهد اليوم الأول تنظيم فعالية مختبر الابتكار للرياضة المجتمعية المستدامة في واحة البداير.

وتتواصل الفعاليات اليوم حيث سيقام في نادي الشارقة للغولف والرماية فعالية الرياضة بين أحضان الطبيعة، وسيكون عشاق التراث على موعد مع برنامج أيام الشارقة التراثية،ويقام غداً برنامج المغامرات الجبلية في جبل الرابي بخورفكان

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