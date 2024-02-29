225 طالباً وطالبة في مهرجان الهوكي الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للهوكي المهرجان الأول لمدارس الهوكي تحت 10 سنوات، بمشاركة 225 طالباً وطالبة يمثلون 8 مدارس، بحضور أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للهوكي ومنى الغزال رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الإمارات للهوكي والكابتن أسامة حسني فتح الله المدير الفني لاتحاد الإمارات للهوكي، وأمل صبحي منسقة رياضة الهوكي من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأقيمت الفعالية بصالة مدرسة المنار النموذجية بالشارقة، وتم استعراض مهارات الهوكي الأساسية والتي تم تدريب الطلاب والطالبات عليها من خلال معلمي ومعلمات التربية الرياضية بمدارسهم، والذين سبق اعتمادهم كمدربين هوكي من خلال دراسات التدريب الأولى للهوكي في سبتمبر 2023.

وقدم الطلاب مهارات الهوكي الأساسية في شكل محطات تدريبية تبرز مدى إتقان المهارات الأساسية للهوكى الملائمة للمرحلة العمرية تحت 10 سنوات متلائمة مع نفس المرحلة العمرية عالمياً مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي، بحيث يكون للهوكي الإماراتي أسلوب أداء خاص به.

وتم تكريم إدارة مدرسة المنار النموذجية لاستقبال المهرجان، وتم كذلك تكريم المدارس المشاركة، والمدارس المشاركة في المهرجان هي:

مدرسة النعيمية للبنين والبنات، مدرسة الأندلس، مدرسة شيخة بنت سعيد للبنين والبنات، مجمع زايد التعليمي للبنات، مدرسة حماية للبنات، مدرسة حماية، المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي للبنات، المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي للبنين.

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