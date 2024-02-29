16 طياراً يتنافسون في الجولة الأولى بـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يتنافس 16 طياراً في الجولة الأولى من النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر» اليوم، وتقام البطولة في حديقة زعبيل أحد أشهر حدائق دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة المشاركين 3 طيارين من الإمارات هم جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي ومحمد العصيمي من السعودية، كما يشارك في إدارة وتحكيم منافسات البطولة بطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة والحكم الدولي محمد أمين الزرعوني، إضافة إلى السويسري ماركس هوغو أحد أفضل الحكام في العالم.

وقامت اللجنة المنظمة بزيارة تفقدية لموقع البطولة للوقوف على آخر الترتيبات لانطلاق الحدث واطلعت على عمل اللجان والتجهيزات، حيث أنهى فريق الإعداد والدعم اللوجستي بقيادة عبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد وضع اللمسات الأخيرة على الموقع المتميز الذي اختير بعناية فائقة داخل حديقة زعبيل التي تتميز بوجودها في منطقة حضرية رائعة تزخر بالمعالم السياحية في دبي مثل البرواز ومتحف المستقبل ومركز دبي التجاري العالمي.

وبمناسبة انطلاقة البطولة رفع نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرعايته الكريمة للبطولة التي اكتسبت سمعة ومكانة عالميتين.

تأكيد

أكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الدعم الكبير، الذي تناله الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ساهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه على رعايته الكريمة للبطولة.

وقال: نتطلع إلى أن يكون التنظيم على مستوى واسم دبي، التي اعتادت على النجاحات في تنظيم الأحداث الرياضية ومنها بطولات الرياضات الجوية، حيث استضافت دانة الدنيا العديد من البطولات الدولية والقارية للرياضات الجوية.كما بات لكوادرنا الوطنية خبرة كبيرة في التنظيم والاستضافة والتعامل مع مثل هذه الأحداث باحترافية عالية.

وقال يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة إن اختيار حديقة زعبيل سوف يعزز من نجاحات البطولة بسبب الموقع المتميز ووجه الشكر إلى إدارة الحدائق ببلدية دبي التي تقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.

ووجه الحمادي الدعوة إلى الجمهور للحضور ومتابعة المنافسات التي تنطلق في العاشرة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء منوهاً إلى أن لجنة العلاقات العامة ستقوم بإجراء السحب اليومي في الفترة المسائية التي تبدأ من الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساء حتى تتيح الفرصة لأكبر عدد من الزوار للمشاركة في السحب، متمنياً من الجميع التوفيق والاستمتاع بالعروض الشيقة.

وأشار بطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة إلى أن النسخة الرابعة من بطولة دبي ستكون اكثر إثارة هذا العام بسبب انتقاء اللجنة المنظمة لأبرع الطيارين وأكثرهم موهبة في العالم وهذا سينعكس على الأداء والمنافسة وقوتها.

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