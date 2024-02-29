«أفضل زمن» يدشن مونديال «إكس كات» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يشهد كورنيش الفجيرة اليوم انطلاقة الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 3 أيام، بمشاركة 12 زورقاً، بينها 3 زوارق من الإمارات، في مقدمهم زورق فزاع، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق الفيكتوري بقيادة البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب زورق الشارقة، وزوارق أخرى من أوروبا وأستراليا، إلى جانب زورق الكويت.

وأعلنت الفجيرة جاهزيتها الكاملة لتنظيم الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات»، جائزة الفجيرة الكبرى، اعتباراً من اليوم وحتى بعد غدٍ.

وسيتم تدشين الحدث اليوم، بتنظيم سباق أفضل زمن في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما ستكون مسيرة الزوارق على شارع الكورنيش في تمام الساعة الرابعة، ويوم غدٍ تجرى التجارب الرسمية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم انطلاقة السباق الأول لجائزة الفجيرة الكبرى عند الثالثة عصراً، على أن يتم تتويج أبطال السباق الأول وسباق أفضل زمن عقب نهاية السباق مباشرة.

وبعد غدٍ يقام سباق أفضل زمن الثاني عند الثانية عشرة والربع ظهراً، ثم انطلاقة جائزة الفجيرة الكبرى السباق الثاني، والختامي في تمام الرابعة والنصف مساء، سيكون الاحتفال باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة، وتوزيع الجوائز.

إنجاز عالمي

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، جاهزية النادي البحري لاستضافة الحدث الأبرز ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن احتضان الفجيرة افتتاحية بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، إنجاز عالمي مهم لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، لا سيما الرياضات البحرية، وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام، أنه سيكون ضمن احتفالات النادي باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة البحري.

طموح الفيكتوري

ويطمح ثنائي فريق فيكتوري، البطلان العالميان سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى تكرار إنجازهما التاريخي بالفوز بلقب بطولة العالم عام 2017، وذلك بعدما أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قرار المشاركة مجدداً، بعد الغياب عن البطولة العالمية عامين، في 2020 و2023، وأكد محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، أن العودة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات مجلس إدارة النادي في المنافسة العالمية، ورعاية المواهب الوطنية، وتوفير الفرص لها والفرق، للمشاركة ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.

وأبدى سالم العديدي سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى ساحة التنافس العالمية، والمشاركة في الحدث الكبير، مؤكداً أنه يحمل مع زميله ورفيق دربه عيسى آل علي، شغف المغامرة وتكرار تجربتهما الناجحة في البطولة العالمية عام 2017، والتي فازا بها مع فريق فيكتوري.

بدوره، قال نادر بن هندي قائد زورق فزاع، إن طموحاته وزميله عارف الزفين كبيرة، لافتاً إلى جاهزية زورق فزاع لخوض غمار سباق الفجيرة، مشيراً إلى أنه يتوقع منافسة قوية بين كافة الزوارق المشاركة في الحدث.

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