زوارق الإمارات تخوض تحدي مونديال فورمولا1 اليوم في إندونيسيا

المصدر: توبا - البيان

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يبدأ فريق فيكتوري مشواراً جديداً في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - التي تنطلق اليوم في بحيرة توبا الإندونيسية بمشاركة 19 زورقاً يتقدمها ممثلا الإمارات زورق فيكتوري 4 وزورق نادي أبوظبي.

ويسعى المتسابق السويدي أريك ستارك إلى تسجيل بداية رائعة في مشوار بطولة العالم 2024 مع زورق فيكتوري رقم 4 من أجل إهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري اللقب العالمي للمرة الأولى، حيث قدم الموسم الماضي مستوى رفيعاً أهله للحصول على المركز الثاني في الترتيب العام خلف مواطنه السويدي جوناس أندرسون، الذي حقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأكد أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كافة التجهيزات لبدء المشوار العالمي من بحيرة توبا، متمنياً أن تأتي رياحها بما يشتهيه زورق فيكتوري 4 بقيادة ستارك، والذي برز في الموسم الماضي على مياه البحيرة، منهياً السباق في المركز الثالث.

وأضاف السميطي أن التفاؤل يسود معسكر الفريق قبل بدء المشوار اليوم وعلى ضوء التجهيزات والتحضيرات التي أعقبت الوصول إلى إندونيسيا وتحديداً مكان الحدث في البحيرة الخلابة، مشيراً إلى أن الزورق سيخضع للمزيد من التجارب خلال مراحل الحدث الذي يتضمن التجارب الحرة والرسمية وتصفيات الزمن اليوم وسباق السرعة -سبرنت 1 و2 غداً والسباق الرئيسي بعد غدٍ.

سجل

من ناحيته يستعد البطل الإماراتي ثاني القمزي، لتسجيل رقم قياسي جديد في مسيرته الرياضية، وذلك من خلال دخوله الجولة رقم 154 في تاريخ مشاركاته بسباقات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، وليكون بذلك أول متسابق إماراتي وعربي يسجل هذا الرقم الذي يصعب تحطيمه.

ويعد ثاني القمزي صاحب الـ25 موسماً من المشاركات في مونديال «الفورمولا 1»، ثالث أقدم متسابق في العالم ضمن المشاركين، حيث يسبقه الفنلندي سامي سيليو الذي يخوض موسمه السابع والعشرين، والبرتغالي دوارتي بينيفتي والذي يدخل موسمه السادس والعشرين.

وطوال سنواته الماضية في ربع قرن، أسهم القمزي في إحراز لقب الفرق مع نادي أبوظبي 8 مرات سابقة، بالإضافة إلى لقب السرعة، وسجل القمزي أيضاً رقماً صعباً من خلال الصعود لمنصة التتويج بإجمالي 45 مرة، بواقع 10 مرات في المركز الأول، و20 في المركز الثاني، و15 في المركز الثالث.

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