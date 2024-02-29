حمدان بن محمد يشهد انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الألعاب الحكومية

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي تقام في دبي بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 3 مارس المقبل، في "دبي فستيفال سيتي" بمنافسات قوية ضمن فئات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال والنساء.

تطور مستمر

ورحّب سمو ولي عهد دبي بالفرق المشاركة من مختلف دول العالم في أكبر نسخة من نوعها من الحدث الدولي السنوي، الذي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مشيداً سموه بالتوسع والتنوع الذي حققته الألعاب الحكومية بعد استضافتها المتجددة للمدن العالمية المشاركة في منافسات تحدي المدن، ما يسهم في ترسخ مفاهيم التطور والإبداع والابتكار والتحسين المستمر في مختلف مناحي الحياة كافة، ومنها قطاع الرياضة بشكل خاص.

وأكد سموه أن الألعاب الحكومية باتت منصة استثنائية تعزيز مهارات العمل الجماعي، والتواصل، والقيادة، ومواجهة التحديات، والتخطيط بأساليب مبتكرة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أداء المتسابقين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على خدمتهم لمجتمعاتهم وأوطانهم، ورفع كفاءة العمل.

كما رحب سموه بمشاركة فئة صغار السن لأول مرة في النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، الأمر الذي يؤكد أهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل، حيث يهدف التحدي إلى استكشاف وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح التعاون والقيادة لديهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، حيث تشكل المشاركة فرصة متميزة لتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وغرس قيم التعاون والقيادة في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم ليكونوا بين صفوف قيادات الغد.

مشاركة دولية

ويشارك في هذه الدورة من بطولة الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

دعم مستمر

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

نتائج اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من الألعاب الحكومية منافسات حامية بين الفرق المشاركة في تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات، والتي أظهرت درجةً عالية من الالتزام والتحدي والعمل بروح الفريق الواحد خلال مختلف التحديات التي خاضتها.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تأهل أربعة فرق في تحدي الجهات الحكومية للسيدات، وجاء في المركز الأول فريق شرطة دبي بـ 98 نقطة، وحصل على المركز الثاني فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بـ 96.7 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 84.3 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق هيئة الطرق والمواصلات بحصوله على 78.4 نقطة.

بينما سيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة من فرق الرجال ضمن فئة تحدي الحكومة مساء يوم الجمعة بعد انتهاء جميع الجولات.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكترونيwww.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على انستغرام ومنصة إكس (تويتر سابقاً) وفيسبوك @GovGames.

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