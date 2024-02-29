12 بطولة دولية من 30 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي 12 بطولة دولية كبرى من بين 30 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات.

وتتصدر الألعاب الحكومية 2024 بدبي قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام هذا الأسبوع في دبي فستيفال سيتي وتستمر حتى 3 مارس 2024، ويشارك فيها 194 فريقاً من بينها 84 فريقاً ضمن فئة الرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة (تحدي المجتمع)، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة (تحدي المدن)، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة (تحدي صغار السن) وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة، ومثلت الفرق المشاركة مدناً عالمية من: دولة الإمارات، أستراليا، البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، جمهورية التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

كما تتواصل اليوم منافسات جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستمر منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، حتى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مروراً بساحل شبه جزيرة مسندم وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

بداية

وانطلقت أمس الخميس منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في مقره بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة من 32 دولة وتستمر حتى 6 مارس، وتليها بطولة فزاع الدولي الثامنة للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة.

وتنطلق الجمعة منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي فئة الهليكوبتر التي تقام في حديقة الخور وتستمر حتى 3 مارس ويشارك فيها 16 طياراً من نخبة أبطال العالم في هذا المجال، كما تتواصل فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت حتى 2 مارس، وتنطلق منافسات البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي يوم 2 مارس وتقام في مجمع دانوب الرياضي، وتقام البطولة الدولية للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز بمنطقة القوز.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة في المجمع الرياضي بنزل العمال بمنطقة جبل علي، كما تقام بطولة داسا أكواثلون للسباحة في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة دبي لصيد الأسماك في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسباق تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية، وجوائز أبطال الرياضة من ريبس في فندق أدريس سكاي فيو، ومعرض الإمارات للمعدات الرياضية في مدينة إكسبو، وبطولة جيمناتكس للجمباز الفني في مدرسة جميرا الثانوية.

ويقام سباق نجري لنقرأ المجتمعي يوم السبت 2 مارس في حديقة زعبيل من أمام بوابة 3، وتستضيف مدينة إكسبو دبي فعالية سيغنا للجري واللياقة البدنية، وتقام بطولة اس بي دي للقوة البدنية في فندق هوليداي إن بحديقة دبي للعلوم، وبطولة إف سي سي السابعة للملاكمة في منتدى إف سي سي بمنطقة القوز، ومهرجان المصارعة الحرة في ذا سكوير بمدينة دبي الرياضية، وفعالية كل النجوم للسباحة، وبطولة نجوم المستقبل للسباحة في مدرسة السلام المجتمعية، وبطولة الجمباز الإيقاعي للفتيات في نادي شمس بمنطقة الصفا1، وبطولة الملك والملكة للسباحة في الشاطئ الغربي بنخلة جميرا، وبطولة مدارس دبي للدراجات الهوائية، وسباق برج هيلتون للجري في فندق هيلتون دبي بالممشى جي بي آر.

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