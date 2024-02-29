316 شوطاً في مهرجان المرموم لسباقات الهجن

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن انطلاق مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي سيُقام خلال الفترة من 13 مارس إلى 28 مارس.

وبمناسبة إقامة المهرجان في شهر رمضان الكريم، فقد تم إجراء تعديلات جوهرية على برنامج السباق الذي سيشتمل على إقامة سباق واحد يومياً حددت له الفترة المسائية، ما يتيح للجمهور والمشاركين فرصة الاستمتاع بالفعاليات. ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

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وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن اليذاع، وستة عشر شوطاً في سن الثنايا، وعشرين شوطاً بالنسبة للذلل والزمول.

وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و56 شوطاً في سن اليذاع، بالإضافة إلى ثلاثين تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول. وتم تقسيم رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 6 كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و6 بنادق، وخنجر، وبندقية ذهبية، وشداد، بالإضافة إلى سيف الإمارات للذلل المفتوح.

أما بالنسبة لرموز هجن أبناء القبائل فقد قسمت إلى 11 كأساً باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، 12 بندقية، وخنجر وشدادان، بالإضافة إلى سيفي الذلل المفتوح والإنتاج.

كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل، ما يعكس الاهتمام القوي بالسلالات الأصيلة وتعزيزها وضرورة المحافظة عليها كجزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والرياضي.

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