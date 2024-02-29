شيشيرت بطل المرحلة الثانية لرالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الفرنسي غيرلان شيشيرت بالمرحلة الثانية «مرحلة أدنوك للتوزيع» من رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام بنسخته الـ 33 برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقطع شيشيرت مسافة السباق البالغة 239 كلم، بزمن قدره 3:15:58 ساعات، وجاء القطري ناصر العطية ثانياً بفارق دقيقتين و44 ثانية، وحل في المركز الثالث الأمريكي كوانتيرو.

واحتفظ العطية بالمركز الأول في الترتيب العام بزمن 6:53:35 ساعات، يليه البرازيلي موريس بفارق 8 دقائق و31 ثانية، والأرجنتيني ياكوبيني في المركز الثالث بفارق 9 دقائق و38 ثانية.

وفي فئة الشالنجر، فاز الأمريكي جونز بالمركز الأول في المرحلة الثانية بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 3:26:18 ساعات، وحافظ على صدارته للترتيب العام بزمن 7:12:58، يليه الليتواني باتشيوسكا بفارق 6 دقائق وثانيتين عن جونز.

وفي فئة “SSV” فاز السعودي ياسر السعيدان بالمرحلة بزمن قدره 3:33:19 ساعات، إلا أن منصور الهلي بقي في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 7:29:20 ساعات وبفارق دقيقتين وعشر ثوانٍ عن السعيدان.

وتألق في فئة الكواد، الإماراتي عبد العزيز أهلي بعد أن سيطر على المرحلة وقطع مسافتها بزمن 04:00:29 ساعات، وبفارق 9 دقائق و50 ثانية عن أقرب مطارديه البولندي ويسينيويسكي.

وتنطلق اليوم المرحلة الثالثة «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز