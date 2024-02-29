دولية دبي للطيران اللاسلكي تنطلق اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر»، وتستمر على مدار 3 أيام. وكشف اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس، بفندق جولدن تيوليب ميديا، بحضور يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام نائب مدير اللجنة المنظمة، وعبدالله مراد، عضو مجلس الإدارة، وطارق السعدي، رئيس لجنة طائرات التحكم عن بعد بالاتحاد مدير البطولة، وراشد محمد، ممثل مجلس دبي الرياضي.

وقدم يوسف الحمادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته الكريمة ودعمه السخي والمتواصل للرياضات الجوية عامة، وللبطولة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الحدث يشهد مشاركة أفضل الطيارين في العالم. وقال الحمادي: تقام النسخة الرابعة بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الرياضية بالدولة، وتحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي ومتابعة الملايين عبر القنوات الرياضية. وأوضح الحمادي أن اللجنة المنظمة اختارت إقامة المنافسات في حديقة زعبيل، التي تعد من أبرز الحدائق في دبي، بهدف الترويج للمعالم السياحية، من بينها برواز دبي، الذي يتميز بإطلالات رائعة على الحديقة، ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل وغيرها، التي تعد مقصداً للزوار والعائلات على مدار أيام الأسبوع.

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