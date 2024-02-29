راشد النعيمي: نعمل على تقديم نموذج تنظيمي مميّز في «خليجية الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، اعتمدت اللجنة العليا للدورة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس بدبي، شعار الدورة والعدد النهائي للرياضات بواقع 36 لعبة فردية وجماعية من خلال 41 مسابقة رياضية، وذلك مع بدء العد التنازلي للحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، على أن تستضيف دبي أوبرا حفل الافتتاح 23 أبريل المقبل بمجموعة من العروض الفنية والتراثية التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

وشهد الاجتماع متابعة سير عمل اللجان الأساسية والعاملة والوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بالدورة، حيث تم اعتماد العديد من الجوانب الخاصة بالحدث بحضور كبير من مختلف وسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن توزيع مسابقات الألعاب على مختلف إمارات الدولة. كما شهد الاجتماع اعتماد الموقع الإلكتروني للدورة www.uae2024.ae وشعارها الذي يجسد كلمة «الإمارات» فنياً.

ويعبر الشعار عن قيم الاحترام، والمساواة، واللعب النظيف، محتفياً بالنمو والإنجازات الرياضية التي يسعى إليها شباب الخليج، فيما تحتفل خطوطه المتشابكة بالصداقة والتضامن، وتشير ألوانه إلى ألوان علم الإمارات، مرسلة رسالة ترحيبية تعزز الوحدة بين شعوب دول مجلس التعاون.

وخلال الاجتماع تم استعراض نماذج تصميمات الملابس الرياضية الخاصة بوفد الإمارات الرياضي المشارك في الحدث ونظام رموز الرياضات المدرجة بالدورة، كما تم كذلك اعتماد التميمة التي تجسد صقراً في بدلة فضاء ترمز إلى التطلعات العليا والطموح الذي لا يعرف حدوداً، وتعكس روح الابتكار والشجاعة التي تميز الشباب، مستلهمة من إنجازات الإمارات الفضائية.

وترمز رأس الصقر في التميمة إلى الصفات الرياضية كالرشاقة والرؤية الثاقبة والسرعة، ما يلهم الرياضيين، فيما تعبر البدلة الفضائية الزرقاء عن طموح الإمارات في استكشاف الفضاء وتطلعها نحو المستقبل وتحقيق الأحلام العظيمة.

تكاتف

وافتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي الاجتماع بنقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتكاتف جميع فرق العمل لتقديم نموذج مميز ومتفرد من العمل التنظيمي في الجانب الخاص باستضافة الأحداث الرياضية، وتأكيد ريادة الدولة في إنجاح المحافل المقامة على أرضها التي دائماً ما تكتب قصة نجاح عنوانها «الإمارات».

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الدورة فرصة فريدة من نوعها نظراً لإقامتها للمرة الأولى لفئة عمرية محددة وتوقيت تنظيمها المثالي للإعداد لقادم الاستحقاقات الكبرى، إذ تعوّل عليها جميع الدول الخليجية الشقيقة المشاركة في إعداد رياضييها لتمثيلها في المحافل المدرجة بالسنوات القليلة المقبلة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب طشقند 2025، والنسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار 2026، الأمر الذي يعزز قوة الدورة الخليجية الأولى للشباب ويضفي عليها طابعاً استثنائياً من حيث مستوى المسابقات بجميع الرياضات والأرقام والنتائج المحققة.

من جانبه، أشاد فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة المنظمة، بمستوى التنسيق بين جميع اللجان الأساسية والعاملة من خلال الاجتماعات الدورية اليومية للوقوف على المستجدات ووضع التصورات والمقترحات اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة خلال فترة الدورة، والتركيز على رفع جاهزية فرق العمل بداية من استقبال الوفود المشاركة مروراً بانطلاق المنافسات في جميع إمارات الدولة، وصولاً إلى المراحل الختامية من عمر الدورة.

وكشف المطوّع عن أن حفل الافتتاح سيغلب عليه الطابع التقني باستخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية لإيصال عدد من المفاهيم والقيم الرياضية المرتبطة بالتنافس الشريف والتعاون والصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للدورة تسلمت عدداً من البرامج المقترحة عقب رفعها من اللجنة المسؤولة عن حفل الافتتاح على أن يتم الاعتماد النهائي خلال الأيام المقبلة.

حضر الاجتماع فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة المنظمة، وكل من الأعضاء غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اللواء الدكتور محمد المر ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي، وناصر التميمي، ونورة الجسمي، وقيس الظالعي، وعبدالعزيز السلمان، والدكتور خليل المطروشي ممثل عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحسان عبيد المهيري ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، كما حضر مشعل ناصر آل خليفة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

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