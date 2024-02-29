«فيكتوري» جاهز لتحدي مونديال «إكس كات» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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يدخل فريق فيكتوري أجواء منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2024، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع احتفالاته باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسه.

وأكمل فيكتوري تجهيزاته الفنية واللوجستية لخوض أولى مراحل بطولة العالم 2024، التي تحتضنها الفجيرة على مياه بحر العرب، بداية من يوم غد، وحتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 10 زوارق عالمية. ويطمح ثنائي فريق فيكتوري، البطلان العالميان سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى تكرار إنجازهما التاريخي بالفوز بلقب بطولة العالم عام 2017، وذلك بعدما اعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قرار المشاركة مجدداً، بعد الغياب عن البطولة العالمية عامين، في 2020 و2023. وأجرى فريق فيكتوري تجارب مستمرة خلال هذا الأسبوع، قبل التحول إلى الفجيرة، بإشراف الجهازين الفني والإداري، حيث أكد يوسف البستكي المشرف الإداري على الفريق في الجولة الأولى، اكتمال جاهزية الأبطال لخوض مشوار ناجح في التحدي العالمي الجديد.

وتبدأ اليوم إجراءات المشاركة في الجولة الأولى من البطولة العالمية، من خلال استكمال عملية التسجيل، وانعقاد الاجتماع التنويري الخاص بالجولة في السادسة مساء في فندق البحر، لشرح التعليمات الخاصة بالجولة المرتقبة.

برنامج

ويرتفع هدير محركات الزوارق السريعة المشاركة في جائزة الفجيرة صباح يوم غد، من خلال التجارب الحرة والرسمية، والتي يعقبها عند العاشرة والنصف صباحاً، منافسات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس الأول، والمقرر في الثالثة عصر يوم بعد غد.

ويشهد اليوم الثالث لجائزة الفجيرة -إكس كات- يوم الأحد المقبل، تنافساً ساخناً مع مراحل السباق الرئيس الثاني، حيث تسبقه في الفترة الصباحية إجراء التجارب، وسباق أفضل توقيت، لتحديد المنطلقين في السباق الذي يقام في تمام الثالثة ظهراً.

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