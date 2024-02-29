غولف الإمارات يدشن «خليجية الرجال والشباب» في الدوحة اليوم

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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يدشن لاعبو منتخبي الرجال والشباب للغولف مشوارهما في منافسات البطولة الخليجية الـ 26 للرجال، والـ 15 للشباب، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد القطري للغولف، وتنطلق منافساتها صباح اليوم الخميس على ملاعب نادي الدوحة للغولف وتستمر لغاية الأحد 3 مارس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 40 لاعباً، يمثلون 6 منتخبات غولف خليجية في الفئتين (فردي وفرق) وهي: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، وسلطنة عمان ودولة قطر البلد المستضيف.

وتعد بطولات مجلس التعاون الخليجي للغولف من بين الأحداث الرياضية الرئيسية في منطقة الخليج، التي تشارك فيها المنتخبات بأفضل لاعبيها، مما يجعلها واحدة من البطولات الأكثر أهمية وجاذبية.

تشارك الإمارات بوفد يرأسه اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك إدارياً، والمدرب فيصل السرغيني و7 لاعبين منهم 4 لاعبين لمنتخب الرجال و3 لاعبين لمنتخب الشباب، وكان منتخبنا حط رحالة على أرض دولة قطر الشقيقة مساء يوم الثلاثاء الماضي وخاض حصة تدريبية مكثفة على أرض ملاعب نادي الدوحة للغولف استعداداً للبطولة.

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