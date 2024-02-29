موراي: السؤال عن موعد اعتزالي يُشعرني بالملل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد النجم البريطاني آندي موراي، المصنف 67 عالمياً، أنه من المحتمل أن لا يلعب التنس بعد هذا الصيف، موضحاً في الوقت نفسه أنه يشعر بالملل من السؤال حول موعد اعتزاله المرة تلو الأخرى، وقال عقب إقصائه من الدور الـ16 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس: «من المحتمل ألا ألعب بعد هذا الصيف، يتم سؤالي عن ذلك بعد كل مباراة ألعبها، وكل بطولة ألعبها، لقد مللت من السؤال بصراحة.

وأضاف موراي أنه من المتوقع أن يشارك للمرة الأخيرة في بطولة رولان غاروس المقبلة، وتابع: «لقد حاولت في السنوات القليلة الماضية أن أمنح نفسي استعداداً أفضل للموسم العشبي، لكن هذا أيضاً لا يضمن أنك ستلعب بشكل جيد على العشب، لقد مررت بتجارب خلال مسيرتي، حيث لم ألعب في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2013، وفزت ببطولة ويمبلدون. ولعبت أيضاً في بطولة فرنسا المفتوحة وقدمت أداءً جيداً في عام 2016. أعتقد أنه لن يحدث فرق كبير إذا حصلت على تدريب إضافي لمدة أسبوع أو نحو ذلك على العشب».

وودع موراي، بطل نسخة 2017، بطولة سوق دبي الحرة للتنس على يد الفرنسي أوغو أومبير، المصنف 18، الذي تغلب عليه بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

وصرح موراي أنه يشعر بالخيبة بسبب خسارته المباراة التي جاءت متقاربة، وقال إنه كان بإمكانه الفوز بها لولا بعض التفاصيل الدقيقة التي أفقدته نقاطاً مهمة، خصوصا في المجموعة الثانية، معرباً في الوقت نفسه عن رضاه عن أدائه والمستويات التي قدمها أمام أومبير.

وحول ما إذا كان يفضل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس أو دورة ويمبلدون قال النجم البريطاني: «ويمبلدون للتنس تعتبر أكبر بطولة في هذه الرياضة، وكونها بريطانية، من الواضح أنها بطولة خاصة بالنسبة لي».

وأضاف: «أحب أن أكون جزءاً من الألعاب الأولمبية، لقد كانت من أفضل التجارب في مسيرتي، عندما كنت جزءاً من الفريق البريطاني. عندما تمكنت من حمل العلم في ريو دي جانيرو، كانت لحظة مذهلة، أحب الرياضة، لذا فإن الحصول على فرصة القيام بذلك من أجل بلدك كان أمراً مميزاً حقاً، بطولة ويمبلدون والأولمبياد كلاهما مميز، لا أريد تفضيل أحدهما على الآخر، لقد أحببت تجربتي في كليهما».

نتائج

من جهة أخرى واصل التشيكي جيري ليتشكا، المصنف 36، تألقه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس وبلغ ربع النهائي بعدما أقصى الروسي كارين خاشانوف، المصنف 15 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-6 و6-7 و4-6 في مباراة استغرقت 3 ساعات، ويلتقي ليتشكا اليوم مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف 23 عالمياً، الذي تأهل على حساب الهولندي تالون غريكسبور، المصنف 28، بمجموعتين دون رد 7-6 و7-6.

وواصل الروسي أندري روبليف، المصنف 5 عالمياً بطل نسخة 2022، زحفه نحو المربع الذهبي بوصوله إلى ربع النهائي على حساب الفرنسي آرثر كازو، المصنف 86، بتغلبه عليه بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.

واستضافت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس حفل رابطة محترفي التنس وسط أجواء ترفيهية مميزة وحضور مجموعة من أفضل اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وشهد الحفل حضور دانييل ميدفيديف، حامل اللقب والمصنف الرابع عالمياً، بعد فوزه على ألكسندر شيفتشينكو، إضافة إلى أندري روبليف، المصنف الثاني في هذه البطولة والخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف الثامن عالمياً، وكارين خاشانوف، حامل لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس 2024، واللاعب الصيني تشانغ تشيتشن، وغيرهم الكثير.

وشارك نجوم التنس مجموعة من أفكارهم المميزة، وقاموا بالتقاط الصور مع شخصيات بارزة وممثلين عن سوق دبي الحرة، الجهة الراعية للبطولة، والعديد من شركائها.

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