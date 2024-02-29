زوارق أبوظبي إلى إندونيسيا للمشاركة في الجولة الأولى من مونديال «فورمولا 1»

المصدر: أبوظبي - البيان

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غادرت، صباح أمس، بعثة فريق أبو ظبي لزوارق «الفورمولا1» إلى إندونيسيا للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، على شواطئ بحيرة توبا.

وتحمل بعثة فريق أبوظبي الفائز بالبطولة 8 مرات من قبل، آمالاً كبيرة للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي قد شهد فوز السويدي جوناس آندرسون بالمركز الأول للمرة الثانية.

ويشارك فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي والإيطالي ألبرتو كمبراتو الذي يحل بديلاً لشون تورنتي الذي اعتزل مسابقات البحر بعد نهاية الموسم الماضي إثر مشوار حافل بالألقاب والبطولات العالمية.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي في هذه الجولة ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، وتضم أيضاً جمعة القبيسي «راديو مان» القمزي في هذه الجولة، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي.

وتبدأ تفاصيل الجولة اعتباراً من اليوم مع الفحص الفني للزوارق المشاركة والتسجيل الرسمي، على أن تنطلق التجارب الحرة في يوم غدٍ مع التصفيات التمهيدية للمتسابقين على مسار السباق، ومن ثم يدخل المتسابقون في سباق أفضل زمن بعد غدٍ على مرحلتين، ثم السباق الرئيسي وختام الجولة يوم الأحد.

ووجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه واهتمامه بفريق أبوظبي، بما ساهم في وصوله لمستويات عالية من التفوق وتحقيق الألقاب في كل البطولات البحرية التي يشارك بها. وأكد الظاهري أن الفريق يدخل أولى جولات البطولة بطموح جمع النقاط منذ البداية والمنافسة على اللقب.. وقال: «نريد أن نسجل بداية قوية وننافس على اللقب من بداية الموسم، ونطمح إلى أن نبدأ جمع النقاط منذ جولة الافتتاح، ونعول كثيراً على خبرة ثاني القمزي في أن يبدأ الموسم بقوة ويضع نفسه في المقدمة».

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