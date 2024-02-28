القرقاوي يكرم رئيس اللجنة الأولمبية السورية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، فراس المعلا، رئيس اللجنة الأولمبية السورية، خلال حضوره المباراة التي جمعت المنتخبين الإماراتي والسوري بدبي، ضمن منافسات المرحلة النهائية الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، كما كرم رئيس الاتحاد السوري طريف قوطرش، ونائب رئيس الاتحاد زينة نصار تقديراً للجهود المبذولة لتطوير كرة السلة السورية.

وفي سياق آخر، أكد راشد النقبي، مدير عام المنتخبات الوطنية لكرة السلة، أن الجهاز الفني للمنتخب يعكف على وضع خطة الإعداد للمرحلة المقبلة وبعد عودة اللاعبين من أنديتهم للتحضير للمباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية بداية بمباراة لبنان الذي يحتل صدارة هذه المجموعة 22 نوفمبر المقبل في ختام مرحلة الذهاب، وأوضح أن عامل الإصابات أثر بشكل كبير خلال مباراتي البحرين وسوريا، حيث ضمت القائمة ثلاثة من العناصر الأساسية أحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر الذي شارك في بعض فترات المباراة الأخيرة أمام سوريا، إلى جانب اللاعب المحترف ماركو، الذي لم تكتمل أوراق تسجيله لدى الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن الفرصة ما زالت مواتية للأبيض للمنافسة على أحد مقعدي الصعود للنهائيات، معرباً عن أمله بتجاوز مشكلة الإصابات في أقرب فرصة حتى يتمكن المصابون من الالتحاق برحلة الإعداد المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز