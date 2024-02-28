بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس تستضيف حفل رابطة محترفي التنس

المصدر: دبي - البيان

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استضافت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس حفل رابطة محترفي التنس وسط أجواء ترفيهية مميزة وحضور مجموعة من أفضل اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وشهد الحفل حضور دانييل ميدفيديف، حامل اللقب والمصنف الرابع عالمياً، بعد فوزه على ألكسندر شيفتشينكو، بالإضافة إلى أندري روبليف، المصنف الثاني في هذه البطولة والخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف الثامن عالمياً، وكارين خاشانوف حامل لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس 2024، واللاعب الصيني تشانغ تشيتشن، وغيرهم الكثير.

وشارك نجوم التنس مجموعة من أفكارهم المميزة، وقاموا بالتقاط الصور مع شخصيات بارزة وممثلين عن سوق دبي الحرة، الجهة الراعية للبطولة، والعديد من شركائها، مثل المركز الميكانيكي للخليج العربي، وإمبوريو أرماني، وطيران الإمارات، وجراي غوس، وهولوجيك، وجي بي مورجان، وميدي كلينك، وبيبرستون، ورولكس.

وتضمن الحفل مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية، حيث أضفى برونو فاف، منسق الأغاني والمغني المقيم في دبي، طابعاً فريداً على الأجواء، كما قدم توماس ماكلروي للجمهور عروض خفة مميزة. وشهد الحفل إقامة عرض موسيقي باستخدام آلات الهاند بان تحت عنوان «أويرا». وقدمت فرقة جولدن كوليكتيف، التي تضم معلمي رقص وراقصين متمرسين في فنون الرقص الشرقي التقليدي، عرضاً مميزاً أبهر الحاضرين.

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