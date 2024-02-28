أعلى مبنى في العالم يستضيف "تحدي البرج" ضمن "الألعاب الحكومية 2024"

المصدر: وام

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قامت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية 2024 بدبي اليوم بتنظيم "تحدي البرج" الأول من نوعه للفرق، في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وتنافس فيه المشاركون في فئة "تحدي المدن" ضمن النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية في دبي.

وتمكّنت فرق كل من مدينة كوتنا هورا من جمهورية الشيك، ومدينة أوفييدو من إسبانيا، ومدينة كوبنهاغن من الدنمارك من تحقيق أوقات قياسية في وصولها إلى قمة البرج بواقع 27:39.51 دقيقة، 27:39.90 دقيقة، 28:18.85 دقيقة على التوالي، وبذلك حصلت هذه المدن على النقاط الإضافية بمقدار 16 نقطة ضمن منافسات تحدي المدن.

وشهد "تحدي البرج" منافسة قوية بين الفرق المشاركة لصعود 160 طابقاً على الدرج بأسرع وقت ممكن، بهدف حصد نقاط مهمة ستضاف إلى رصيد النقاط النهائي لفرقهم في ختام الألعاب الحكومية 2024، والتي ستقام في "دبي فستيفال سيتي" اعتباراً من غد الخميس وحتى 3 مارس 2024.

ومثلت الفرق المشاركة مدناً عالمية مثلوا: دولة الإمارات، أستراليا، البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، جمهورية التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

حضور دولي واسع

وفي هذه المناسبة، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية " يجسّد الإقبال الدولي الواسع على المشاركة في تحدي المدن من بلدان مختلفة حول العالم مدى الانتشار الذي حققته الألعاب الحكومية عالمياً، لتصبح اليوم أحد أبرز الأحداث الرياضية ذات الطابع المميز على أجندة الفعاليات الرياضية. ويسرّنا اليوم استضافة مدن العالم في دبي التي رسخت موقعها كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية".

وأشاد ابن عيسى بالمستوى التنافسي الذي قدمته الفرق المشاركة في "تحدي البرج"، مضيفاً: "شهدنا خلال النسخة الأولى من نوعها من ’تحدي البرج‘ منافسة شديدة من قبل الفرق المشاركة التي تطمح لافتتاح رصيد نقاطها في الألعاب الحكومية، حيث شكّل هذا التحدي فرصة للفرق المشاركة لإبراز قدراتهم البدنية والذهنية على حدٍ سواء".

كما توجه مروان بن عيسى بالشكر لشركة "إعمار" على دعمهم لتحدي البرج في نسخته الأولى، مؤكداً بأن الجهود التي قدموها ساهمت بإكساب الحدث زخماً إضافياً.

أرقام

ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة "تحدي المجتمع"، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة "تحدي المدن"، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة "تحدي صغار السن" وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة، وسط أجواء تنافسية ممتعة.

دعم مستمر

وتحظى الألعاب الحكومية بدعم رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

ويمكن التعرّف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكترونيwww.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على "انستغرام" و"إكس" و"فيسبوك" @GovGames.

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