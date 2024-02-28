16طياراً عالمياً يشاركون في بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي "فئة الهليكوبتر" خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، بحديقة زعبيل بدبي بمشاركة 16 طياراً عالمياً.

وأعلن اتحاد الرياضات الجوية، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أن البطولة تقام بدعم مجلس دبي الرياضي وعدد من المؤسسات والهيئات الرياضة في الدولة.

وأكد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا أن البطولة تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، في ظل النجاحات التي حققتها النسخ الثلاث السابقة.

وقال: "اختار الاتحاد موقع البطولة بعناية حتى يسهم في الترويج للحدث، أمام عدد من المعالم السياحية الكبرى مثل برواز دبي ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل".

وأوضح طارق السعدي رئيس لجنة طائرات التحكم عن بعد بالاتحاد مدير البطولة، أن المنافسات يشارك فيها 16 طيارا تم انتقاؤهم بعناية في ظل تلقى العديد من طلبات المشاركة، وذلك وفق معايير متعارف عليها، من بينها الا يقل عدد بطولات كل مشارك عن بطولتين دوليتين، علاوة على مشاركة حامل لقب النسخة الثالثة من البطولة، وهو الأميركي نيكولاس ماكسويل.

وقال: " تصنيف البطولة يعد الأفضل عالميا من حيث مستوى وبراعة الطيارين والجوائز المالية المقدمة".

وأضاف: " يشارك من الإمارات مجموعة من الطيارين ذوي الكفاءة العالية والمستوى العالمي الذين تم توفير الاحتكاك الخارجي المناسب لهم، كما سيشارك الحكم الدولي محمد أمين الزرعوني في إدارة منافسات البطولة".

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