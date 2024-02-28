"منتخب الدراجات" يختتم مشاركته في "آسيوية المضمار" برقم قياسي وفضية المطيوعي ونقاط المنصوري

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة الآسيوية للمضمار، والتي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة 16 منتخبا آسيوياً. وحقق لاعبو المنتخب العديد من المكاسب، أبرزها فضية المطاردة الفردية التي أحرزها اللاعب محمد المطيوعي.

وعادت بعثة المنتخب الوطني أمس الثلاثاء إلى الدولة عبر مطار دبي، وكان في استقبالها، الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، والمهندسة خلود الظاهري عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحارب العلي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وضمت بعثة المنتخب في البطولة الآسيوية 4 لاعبين، بالإضافة إلى اللاعبة زهرة حسين التي شاركت في سباقات التحمل و الأومنيوم للمرة الأولى.

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت بجانب فضية المطيوعي، كسر المنتخب الوطني لرقمه السابق في سباق المطاردة الفرقيه، بعدما جاء خامسا على المستوى الآسيوي، والأول عربيا محققا 4:11:2 دقيقة.

كما عزز أحمد المنصوري رصيده من النقاط بعد حصوله على المركز الخامس في سباق الأومنيوم في إطار مشواره لجمع النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما أحرز عبد الله الحمادي المركز الثامن في سباق جمع النقاط المؤهلة أيضاً.

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