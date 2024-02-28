العطية يكسب أولى مراحل رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أمس، منافسات المرحلة الأولى (مرحلة ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة) لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقدم القطري ناصر العطية ومساعده الجديد إدوار بولانجيه، أداءً رائعاً في منافسات المرحلة، ليحقق الفوز بالمرحلة الأولى بفارق 3 دقائق و8 ثوانٍ على دي ميفيوس.

أما في فئة الشالنجر، فتصدر أوستن جونز المرحلة.

وقال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة: «تمثل استضافة النسخة الثالثة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي في منطقة الظفرة حدثاً كبيراً ولحظات مهمة لسكان المنطقة، مشيراً إلى أن استضافة أفضل السائقين والدراجين في العالم وهم يخوضون السباق في أجمل المواقع الطبيعية والصحراوية يمثل فرصة لنا لإظهار التراث البيئي والثقافي الغني والمتنوع الذي تتميز به منطقة الظفرة.

من جانبه قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO): «قدمت المرحلة الأولى بعض اللحظات المثيرة في الوقت الذي نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة لرالي أبوظبي الصحراوي وهؤلاء السائقين والدراجين الاستثنائيين. الآن نغادر مدينة الظنة بعد يومين رائعين من الدفء والحماس والتفاعل بين الفرق والمجتمع المحلي والعديد من محبي الرالي. أود أن أشكر الجميع في مدينة الظنة لأنه كانوا جزءاً من الحدث، حيث كان شغف سكان المدينة بسباقنا لم يسبق له مثيل، وزيارة ناصر العطية ويزيد الراجحي لقسم الأطفال في المستشفى المحلي كانت مناسبة مؤثرة حقاً».

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