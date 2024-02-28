روبليف: «حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة» سر تألقي في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الروسي أندريه روبليف، المصنف الخامس عالمياً، أن سحر دبي وتوافر كل سبل الراحة وظروف التدريبات الجيدة بها وكرم الضيافة، كلها عوامل تقف وراء تألقه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وتدفعه لتقديم مستويات قوية.

وقال النجم الروسي بطل نسخة 2022 ووصيف نسخة العام الماضي: أستمتع بالبطولة، وأستمتع كثيراً في دبي وفي المكان، وأحب هذه البطولة، فهي تناسبني جيداً، وأنا سعيد بوجودي هنا وخاصة لأنني أشعر بحفاوة الاستقبال والترحيب، وأستمتع بكل شيء في دبي، وهذا سر تألقي هنا.

واستهل روبليف، أول من أمس، مشواره في النسخة الـ32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، بتحقيق فوز صعب على الصيني جانغ جيجن المصنف 47 عالمياً، بمجموعتين مقابل واحدة.

واستطاع روبليف، الطامح لتعويض خسارته لنهائي نسخة العام الماضي، حسم نتيجة المباراة لمصلحته 6 - 7 و6 - 2 و6 - 4، في مباراة استغرقت ساعة و51 دقيقة، ليضرب موعداً اليوم في الدور الـ16 مع الإيطالي لورنزو موسيتي المصنف 26 والذي تغلب بدوره في الدور الأول على الفرنسي آثر كازو المصنف 86 بمجموعتين من دون رد بواقع 6 - 4 و7 - 6.

وأوضح روبليف أنه ليس من السهل مواجهة لاعبين مثل جانغ الذي يتحسن باستمرار ويشعر بمزيد من الثقة حينما يلعب ضد لاعبين أعلى منه تصنيفاً، وأضاف: مررت بالمرحلة نفسها، وأتذكر كيف كان الأمر معي، وأنا في حالة جيدة، وأتحسن، والقرعة وضعتنا في مواجهة لاعبين جيدين، ولذلك لا يوجد ما نخسره، فقط نحاول اللعب ونرى كيف ستكون الأمور. وفي النهاية، لقد لعبت بشكل جيد، على الرغم من أني كنت على وشك خسارة المباراة.

نتائج

وأسفرت نتائج أمس، عن فوز الروسي كارين خاشانوف المصنف 15 عالمياً بطل قطر المفتوحة على الهولندي لوكا فان آش المصنف 72 بمجموعتين من دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 3، ويلتقي في الدور الـ16 اليوم مع التشيكي جيري ليتشكا المصنف 77 والذي تأهل على حساب المجري مارتون فوسوفيتش المصنف 36 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و3 - 6 و7 - 5.

ويصطدم البريطاني آندي موراي المصنف 67 بطل نسخة 2017 في الدور الـ16 مع الفرنسي أوغو أومبير المصنف 18 والذي أقصى مواطنه غايل مونفيس المصنف 54 من الدور الأول بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 4 و3 - 6 و3 - 6،

ويلتقي الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب المصف 75 عالمياً مع الأمريكي سيبستيان كوردا المصنف 33 عالمياً والذي تأهل أول من أمس بفوزه على الروسي بافل كوتوف بواقع مجموعتين من دون رد بواقع 6 - 0 و6 - 2، فيما يلتقي الكازاخستاني أكسندر بوبليك المصنف 23 والذي تأهل على حساب التشيكي توماس ماتشاك مع الهولندي تالون غريكسبور. وبلغ الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش المصنف 24 عالمياً الدور 16 بفوزه على المجري فابيان ماروزان المصنف 59 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 3 - 6 و 6 - 3 و6 - 4، فيما يلتقي البولندي هوبرت هوركاش المصنف 8 عالمياً والذي تأهل أول من أمس على حساب الألماني يان لينارد شتروف مع الأسترالي كريستوفر أونيل المصنف 68 والذي وصل إلى الدور الـ16 بفوزه على الألماني ماكسيمليان مارترر المصنف 96 بمجموعتين من دون رد 6 - 2 و6 - 4.

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