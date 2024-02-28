إسماعيل القرقاوي: منتخب الإمارات لم يكن في يومه أمام نظيره السوري

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أن منتخب الإمارات لم يكن في يومه أمام نظيره السوري، مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية انعكست سلباً على الأداء والنتيجة وهذه الأخطاء بدأت تظهر بوضوح اعتباراً من الشوط الثاني والذي حسمه الفريق السوري بفارق كبير، وكان منتخب السلة خسر أمام نظيره السوري بنتيجة 63 - 78 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة للتصفيات الأخيرة لكأس آسيا 2025 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، وهي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات والفوز الأول لسوريا، حيث خسر منتخبنا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام مضيفه البحريني 64 - 70، فيما خسر السوري من ضيفه منتخب لبنان بفارق 9 نقاط «78 - 87».

وأضاف القرقاوي: إن منتخبنا تأثر أيضاً بغياب بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابات ومنهم محمد وحامد عبداللطيف، إضافة لغياب اللاعب كريستيان والذي لم تكتمل أوراق تسجيله على أمل أن يتخطى الأبيض كل هذه المعوقات مستقبلاً ، وقال إن المنتخب لم يفقد فرصته بالتأهل إلى النهائيات ولديه أربع جولات مع لبنان مرتين ذهاباً وإياباً والبحرين وسوريا في مرحلة الإياب وهو على قناعة بأن اللاعبين سيعيدون ترتيب أوراقهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية تؤهلنا للصعود. تجدر الإشارة إلى أن المحطة المقبلة للأبيض ستكون أمام المنتخب اللبناني يوم 22 نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز