روري ماكلروي: دبي شهدت انطلاقتي الحقيقية في عالم الغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعرب المصنّف الثاني عالمياً الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، عن تقديره الكبير لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وهي بطولة الغولف الأعرق في المنطقة، مؤكداً أنه يستذكر فيها مسيرته الرياضية لكونها نقطة انطلاق نجاحاته الباهرة في رياضة الغولف.

وتحدث ماكلروي عن مسيرته الرياضية، والازدهار المتواصل الذي تشهده مدينة دبي على الساحة العالمية قائلاً: تقدمتُ في مسيرتي الرياضية بالتوازي مع تقدم دبي في مسيرة نموها المبهرة، فأنا أتذكر أول مشاركة لي في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2006، حيث كنا نقيم في مكان قريب من الملعب كان أشبه بقلب الصحراء، أما الآن فقد أصبحت المدينة تزخر بالأبنية المدهشة والعمران في جميع أنحائها». وأضاف: «عندما أفكر في زيارتي الأولى قبل 18 عاماً ومشاركتي في البطولة التي أصبحت الآن أحمل لقبها أربع مرات، أتذكر أن انطلاقتي الحقيقية كانت هنا في دبي».

تألق

ومع ختام النسخة 35 من بطولة هيرو دبي ديزرت، التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف يناير الماضي، رسّخ النجم روري اسمه كواحد من أعظم الرياضيين الذين تنافسوا في دبي بعد أن أصبح أول لاعب يحرز لقب البطولة أربع مرات.

فبعد فوزه باللقب في أعوام 2009 و2015 و2023، قدّم ماكلروي هذا العام أيضاً أداء مبهراً مكّنه من الفوز والظفر بكأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، وأضاف: كان لي شرف الإعلان عن انطلاق منافسات البطولة لعام 2024 عبر تأديته ضربة غولف تحبس الأنفاس من على قمة فندق أتلانتس ذا رويال المطل على أفق مدينة دبي الرائع.

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