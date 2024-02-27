جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"يشيد بتطور الطب الرياضي في الإمارات

المصدر: وام

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أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتطوير الطب الرياضي بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، في سبيل العناية بصحة وسلامة اللاعبين، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمنظومة كرة القدم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي لـ"مركز فيفا الطبي المتميز" بدبي، حيث اطلع على مرافقه والخدمات الطبية التي يقدمها لتأهيل اللاعبين، سواء من داخل الإمارات أو لنجوم اللعبة ومشاهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وأبدى رئيس "فيفا" ارتياحه للخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الحائز على اعتماد الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، خاصة وأنه نجح خلال سنوات قليلة في أن يصبح الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الكرة في العالم، سواء لعلاج الإصابات أو التأهيل أو الكشف الطبي الذي يسبق تعاقدات اللاعبين مع الأندية في دول المنطقة.

وأكد أن نجاح المركز في تقديم خدمات طبية متطورة، يعد هدفا أساسيا في قائمة الأهداف التي من أجلها يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم التراخيص لمراكز "فيفا" في العالم من أجل خدمة طب كرة القدم.

ومن جانبه أكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً رائدا في السياحة العلاجية للرياضيين، وذلك بفضل توافر العديد من العوامل الايجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات والحصول على أفضل النتائج.

وأوضح أن القطاع الرياضي انضم خلال الفترة الماضية إلى بقية القطاعات الناجحة في مجال السياحة العلاجية، بفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالطب الرياضي داخل الدولة، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أو من حيث استقطاب نخبة من أنجح الكفاءات الطبية العالمية، لتكتمل المنظومة ويصبح الطب الرياضي قطاعا حيويا قادرا على توفير أفضل الخدمات للراغبين في العلاج بالدولة، وخدمة الرياضيين.

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