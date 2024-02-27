غداً.. انطلاق أول بطولة للبدلات النفاثة في العالم بدبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً (الأربعاء) منافسات "بطولة دبي للبدلات النفاثة" الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة جرافيتي بالتعاون مع نادي “سكاي دايف” دبي و"إكس دبي".

تقام منافسات البطولة في الواجهة البحرية من نادي “سكاي دايف” دبي وتمتد لمسافة 700 متر وصولًا إلى دبي هاربر، وتم اختيار هذه المنطقة نظرًا لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات الأولى من نوعها.

ويشارك في السباق ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي الذي خضع لتدريبات مكثفة في بريطانيا لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.

ويتنافس المشاركون في الحدث عبر الطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة والذي يتضمن 12 نقطة تحد متنوعة تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران، وتختبر قدرتهم على المراوغة أثناء الطيران والتحكم في البدلة النفاثة لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

ويرتدي المتسابقون البدلة النفاثة المبتكرة التي تم العمل على تطويرها منذ عام 2017، وصممت خصيصًا لمثل هذا النوع من السباقات وراعت جوانب الصحة والسلامة ومن بينها الحماية من الغرق وتوفر خاصية الطفو فوق سطح المياه.

وسبق أن حلق الطيارون في دبي بشكل استعراضي عدة مرات سابقة على مدار السنوات الماضية، وخاضوا تجارب طيران استعراضية في أكثر من 260 حدثًا في أكثر من 45 دولة مختلفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز