مليحة يواجه الشباب البحريني في خليجية اليد غداً الأربعاء

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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يلتقي في الخامسة مساء غد الأربعاء فريق كرة اليد بنادي مليحة مع نظيره فريق كرة اليد بنادي الشباب البحريني في البطولة الخليجية الـ 40 للأندية أبطال الكؤوس بكرة اليد، التي تحتضنها دولة قطر وتستمر لغاية 5 مارس المقبل، ويلعب فريق مليحة ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه كلاً من فرق الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني.

يدرك القائمون على فريق مليحة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين أهمية مباراة الغد، لذا ينشدون الفوز على فريق الشباب البحريني بآمال وطموح البقاء ضمن المنافسين لبلوغ نصف نهائي البطولة، هذا ما تم التركيز عليه خلال الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم الثلاثاء خلال يوم راحة للفريق والتي تم خلالها تجاوز السلبيات واستثمار الإيجابيات التي قدموها خلال مباراتهم الأولى بالبطولة، والتي خسرها الفريق أمام فريق الكويت الكويتي 28/32.

ووفق النظام الرسمي للبطولة فإنه يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وسيخوض فريق مليحة مباراته الأخيرة بالمجموعة مع الريان القطري أول مارس المقبل، ويشارك فريق مليحة بهذا الحدث الخليجي الذي يستضيفه النادي العربي القطري ممثلاً للإمارات بصفته وصيف كأس نائب رئيس الدولة للموسم الماضي.

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