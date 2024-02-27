أندريه روبليف يحلق في تجربة طيران افتراضية

المصدر: دبي- البيان

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استضافت كلية الإمارات للتدريب على الطيران نجم التنس أندريه روبليف، المصنف الثاني في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024، حيث خاض تجربة فريدة في جهاز محاكاة الطيران، واستمتع بهذه التجربة الافتراضية قبل بدء مبارياته في البطولة التي انطلقت فعالياتها يوم أمس الاثنين.

ومنحت هذه التجربة الاستثنائية النجم الروسي الفرصة لقضاء وقت ممتع بعيداً عن ضغوطات التحضير للبطولة وقدمت له الحافز الذي كان يحتاجه لتسجيل أداء جيد، حيث تغلب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً على خصمه جانغ جيجن في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات على الملعب الرئيسي بنتيجة 6-7 و6-2 و6-4 ليضع نفسه في المركز الثاني، ويضرب موعداً للقاء الإيطالي لورنزو موسيتي أو المتأهل آرثر كازو.

وقال روبليف في هذا الصدد: «كانت تجربة مذهلة وقضيت أوقاتاً لا تنسى، وأشكر دبي ومنظمي البطولة على منحي هذه الفرصة، إذ لطالما كنت أخشى الطيران إلا أن الأمر كان سهلاً وممتعاً».

ويضم رصيد روبليف 15 لقب بطولة فردية من بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، وكان آخرها إحراز لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس في مطلع العام الجاري. ولكن اللاعب الروسي تعثر في الأدوار ربع النهائية لثلاث بطولات متتالية، حيث تلقى هزيمة بمجموعتين متتاليتين أمام يانيك سينر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وينضم اللاعب الذي بلغ ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى 10 مرات إلى تشكيلة قوية من نجوم التنس المستعدين لخوض المنافسات هذا الأسبوع، بمن فيهم صديقه المقرب وحامل اللقب الحالي دانييل ميدفيديف، والمصنف الثامن عالمياً هيوبرت هوركاتش والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى آندي موراي.

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