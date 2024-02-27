مدفيديف يستهل مشوار الدفاع عن لقب «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستهل الروسي دانيل مدفيديف المصنف 4 عالمياً، مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، اليوم، بمواجهة الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو المصنف 47 عالمياً، في مهمة سهلة للنجم الروسي، بعد وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي قبل أن يخسر اللقب أمام الإيطالي يانيك سينر.

وأكد مدفيديف أنه على أتم الاستعداد للدفاع عن لقبه في دبي، مشيراً إلى أنه أخذ قسطاً من الراحة لمدة 10 أيام قبل أن يصل إلى دبي بداية الأسبوع الماضي، وقال: «سعيد بأجواء التدريبات في دبي، وأشعر أني في قمة الجاهزية قبل خوض المباراة الأولى، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد».

وأشار إلى تجاوزه سلبيات خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وقال: أشعر أنني بحالة جيدة جداً هنا في دبي والأهم هو مباراة اليوم، دعونا نرى كيف ستسير الأمور.

وحول ما إذا كان قادراً على تكرار تألقه في العام الماضي قال: قصة العام الماضي مختلفة تماماً، بطولة أستراليا المفتوحة لم تكن سيئة حقاً، ووصلت إلى الدور الثالث. ليست جيدة بما فيه الكفاية من وجهة نظري، ثم حققت الفوز في بروتردام، والدوحة، ودبي، وإنديان ويلز، وميامي، وهذا العام مختلف لأن بطولة أستراليا المفتوحة كانت مذهلة، وكنت قريباً من الفوز بها، لكن ذلك لم يحدث.

من جهة أخرى نجا البريطاني أندري موراي المصنف 67 عالمياً وبطل نسخة 2017 بصعوبة من «مقصلة» الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 120، وتغلب عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و6 - 7 و 3 - 6 وتأهل إلى دور الـ 16

ودخل الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب المصف 75 عالمياً، البطولة بقوة بإقصائه الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 19 بمجموعتين دون رد ليضرب موعداً في دور الـ 16 مع الأمريكي سيبستيان كوردا والذي تأهل بفوزه على الروسي بافل كوتوف بمجموعتين دون رد.

وودع الإسباني روبرتو باوتيستا، حامل لقب «تنس دبي» لعام 2018 البطولة عقب خسارته أمام الأوكراني توما متشاك بمجموعتين لمجموعة واحدة.

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