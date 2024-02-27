10 ميداليات للإمارات في ختام «دبي الشاطئية لبناء الأجسام»  

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز لاعبو الإمارات بـ 10 ميداليات، في ختام بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام «مصل بيتش»،(4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات).

وحصل محمد حميد الحمادي على ذهبية الماسترز في كلاسيك بناء الأجسام، وعبد الرحمن أحمد على برونزية الفيزك كلاسيك 175 سنتمتراً، ويوسف أحمد على ذهبية كلاسيك بناء الأجسام 168 سنتمتراً، وحمد مهنا سعيد على فضية 68 كيلوغراماً في بناء الأجسام، وعيسى محمد على فضية وزن 70 كيلوغراماً، ونادر الشحي على فضية الكلاسيك فيزيك 175 سنتمتراً، ونال جابر الشحي برونزية نفس الفئة، وحصل عبد الله فيصل آل علي، على ذهبية الشباب بالفيزيك لطول 174 سنتمتراً، وذهبية علي ضاوي بالفيزيك للرجال، إضافة إلى لقب بطل الأبطال، وبرونزية خالد خليفة بخيت في الفيزيك لطول 170 سنتمتراً.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نخبة من اللاعبين الفائزين في البطولة بحضور الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وباسم الجوهري رئيس اللجنة المنظمة.

وثمن الشيخ عبد الله الشرقي نجاح البطولة، ووصفها بالمميزة، وأنها شهدت مستويات فنية مميزة، تترجم الجهود التي تبذلها أسرة بناء الأجسام الإماراتية، بالشراكة والتعاون مع الاتحاد الدولي، ومقدراً جهود اللجنة المنظمة، برئاسة باسم الجوهري وبارك للفائزين في مختلف المنافسات، ومثمناً جهود لجنة الحكام.

وعبّر باسم الجوهري رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته للمكاسب المتحققة، ومنها اكتشاف لاعبين مواطنين مميزين، والمشاركة البارزة لعدد من أفضل لاعبي بناء الأجسام في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز