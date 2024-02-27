سانتوس بطل «الويلتر» في الكيك بوكسينغ للمرة الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح البرتغالي اندريا سانتوس بطل العالم في تحقيق فوز حاسم على الأسباني خيزر نواز خلال منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين التي أقيمت في مبادلة دوم، نادي الجزيرة بأبوظبي وسط حضور جماهيري مميز، مدافعاً بذلك عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الرابعة.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ ( الواكو برو)، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي بدأ مشواره من العاصمة أبوظبي. وفي مواجهات السيدات حققت الفرنسية لورين أورور الفوز على التشيكية ساركا ميلينوفا في وزن المتوسط، وفازت النمساوية ستيلا على البرتغالية إيفورا في وزن الريشة.

أجواء استثنائية

وقال عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: نثمن وبفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات الوطنية وتنظيم المحافل الدولية التي تشهدها أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

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