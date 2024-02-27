مشاركة قياسية في النسخة الـ 17 لـ «بطولة السلق»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت «بطولة السلق» 6 أشواط حماسية، وعرفت النسخة 17 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشاركة قياسية وتنافساً مثيراً على الألقاب.

وانطلقت المنافسات في الأشواط الـ 6 المخصصة للمحترفين والهواة، بحثاً عن حصد الألقاب، وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق الذكور لمسافة 1000 متر، بواسطة «جيتلين» بزمن 59.08 ثانية، وفي شوط السلق الإناث لمسافة 2500 متر، بواسطة «لافا» بزمن 2.36 دقيقة، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة «ياقوت» بزمن 2.39 دقيقة، أما شوط السلق إناث لمسافة 1000 متر فحصل عليه حسن بن قطامي بواسطة «النوف» بزمن 59.72 ثانية. أما في شوطي الهواة، فتفوق جمعة الجنيبي بالسلق «راية» بزمن 2.37 دقيقة، في شوط السلق الإناث لمسافة 2500 متر.

وكسب عامر المنصوري شوط السلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة «كاسبر» بزمن 2.39 دقيقة. وتوّج الفائزين راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية للبطولة.

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