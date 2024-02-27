المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق بن دري بطلاً لكأس اتحاد الإمارات للبولو 2024 في المباراة النهائية التي أقيمت بملاعب «إعمار» بنادي دبي للبولو بالمرابع العربية، حيث تغلب الفريق البطل على فريق الباشا بنتيجة 12 هدفاً ونصف الهدف مقابل 6 أهداف، بعد مباراة سيطر فيها فريق بن دري في جميع أشواطها.

وفي الجولة الختامية للبطولة حقق فريق بهنسالي المركز الثالث عقب فوزه على فريق لامار بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8، وفاز فريق افينغرس على فريق ليغاندز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وهما من أشبال أكاديمية اللعبة بالنادي وسط حضور جماهيري غفير.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 15 وحتى 25 فبراير 2024 بهايندكاب 10 جول وبرعاية شركة تومي الراعي الرسمي للبطولة وضمت ستة فرق هي بن دري، وفريق الباشا، وفريق «AR NOON»، وفريق بهنسالي، وفريق لامار، وفريق «power horse».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز