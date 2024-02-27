بطولة دبي لصيد الأسماك تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، غداً، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 لفئتي سمك الكنعد (كينيغ فيش) وسمك السكل (كوبيا)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2023، وبالتزامن مع الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب.

ويعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية شريكاً داعماً في الحدث، حيث يشارك في الدورة المرتقبة عبر جناح خاص في الساحة الخارجية في المنصة رقم -02 أو دي- يقدم من خلاله عدداً من إيقونات الصناعة البحرية المتميزة لإدارة فيكتوري، وكذلك لمحات عن دور النادي وعدد من الكؤوس والجوائز الرياضية العريقة والنادرة في مجال الرياضات البحرية، فضلاً عن منصة عرض وفعاليتين.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها الفنية واللوجستية لانطلاقة منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) بداية من يوم غد وحتى يوم الأحد المقبل موعد ختام البطولة وإسدال الستار على فعاليات الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب 2024.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للموسم الخامس على التوالي تماشياً مع توجهات الخطة الاستراتيجية للنادي وجهود مجلس إدارة النادي المتواصلة لتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية من خلال استقطاب مختلف الفئات، ما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.

تسجيل

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات تسير على قدم وساق ويستمر التسجيل للمشاركة في الحدث عبر البوابة الإلكترونية للنادي اليوم، وكذلك استكمال الإجراءات واستلام ملصقات المشاركة للمتسابقين في مقر النادي في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً) حتى يوم غد.

وأضاف محمد سيف المري أن مراحل التنافس سوف تبدأ يوم غد بعد إعلان (كلمة السر) الخاصة بالمشاركين ومن ثم بدء التنافس الذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية حتى موعد الختام المحدد يوم الأحد المقبل، حيث ستقام مراسم التتويج في ساحة العرض بمقر معرض دبي العالمي للقوارب عند الرابعة عصراً، وسيتم استلام المشاركات يومياً في موقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية (الميناء السياحي)

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رصد مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص مبلغ 135 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر، بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل وسيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 25 ألف درهم ويحصل الثاني على 20 ألفاً والثالث على 18 ألفاً، فيما سيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل على مبلغ قدره 15 ألف درهم والثاني على 10 آلاف والثالث على 5 ألف درهم.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن اللجنة المنظمة وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية من بينها اليازي مارين وسياف مارين وشركة مياس فيش الإيطالية المختصة بصناعة صنارات الصيد يدوياً ستقوم برصد عدد من الجوائز العينية التي ستقدم لأصحاب المراكز الأولى في المنافسات المختلفة.

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