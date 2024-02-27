فان درييل يتوج بأول ألقابه في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق الهولندي داريوس فان درييل أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه في منافسات بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة التي اختتمت أول من أمس، ضمن منافسات «السلسلة الدولية»، وأسهم فوز درييل بهذا اللقب في منحه 500 نقطة، أسهمت في تقدمه 31 خطوة ليقتحم المراكز العشر الأولى «التوب 10» في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بحلوله بالمركز السادس بإجمالي نقاط يبلغ 725 نقطة.

وأنهى فان درييل المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكون أول فوز هولندي منذ نحو ست سنوات في منافسات الجولة التي تقام بدعم إماراتي بارزة ممثلاً بموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ويشهد الموسم الحالي إقامة 44 بطولة في 24 بطولة مختلفة.

من جانبه استفاد ناتشو إلفيرا من حلوله بالمركز الثاني في البطولة الكينية برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 261 نقطة، ويتقدم 35 خطوة ليصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 422 نقطة.

وتشمل «السلسلة الدولية» التي أقيمت ضمنها بطولة كينيا المفتوحة، بطولات «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة، وبطولة البحرين وبطولة قطر.

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