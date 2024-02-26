الشارقة «سوبر» شباب اليد للمرة الـ 15

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق شباب الشارقة، بكأس السوبر لفئة الشباب بكرة اليد، للمرة الخامسة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخ النادي، عقب فوزه اليوم على الجزيرة بنتيجة 33 - 26، بصالة الوصل.

وبهذا الإنجاز، نجح شباب الشارقة في الجمع بين لقبي كأس السوبر وبطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي، ويتبقى لهم استحقاق واحد، وهو كأس الإمارات.

وتوج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد الإمارات لكرة اليد، الأبطال، بحضور جاسم محمد عضو لجنة الألعاب الجماعية، مشرف اللعبة بالنادي، وعلي المرزوقي مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد.

اللقب التاسع

وتأتي بطولة سوبر شباب اليد، لتكون اللقب التاسع لفرق اليد الشرقاوية على مستوى بطولات الرجال والمراحل السنية، خلال الموسم الحالي، عقب فوز الفريق الأول بكأس السوبر وكأس الإمارات وكأس الاتحاد وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الشباب والناشئين والأشبال والصغار.

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